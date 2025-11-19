◆第５６回明治神宮野球大会最終日▽高校の部・決勝九州国際大付１１―１神戸国際大付（１９日・神宮）九州国際大付（九州地区代表）が神戸国際大付（近畿地区代表）に１１―１で勝利し、初の優勝を決めた。初回、１死二塁で「３番・遊撃」の吉田秀成（１年）が左前に先制打を放つなどこの回３得点。６回には打者一巡の攻撃で一挙４得点を挙げるなど、２ケタ得点で大勝した。この結果、九州地区は来春センバツの神宮大会枠