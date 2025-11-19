19日あさの鹿児島県内は、寒気の影響で今シーズン一番の冷え込みとなったところが多く、各地で最低気温を更新しました。 日本の上空に寒気が流れ込んでいる影響で、県内各地では今シーズン一番の冷え込みとなりました。 19日あさの最低気温は、伊佐市大口で3.7度、霧島市牧之原で4.2度、霧島市溝辺で4.4度など、県内33の観測地点のうち、25地点で今季の最低気温を更新しました。 鹿児島市の午前6時半ごろの気温は9.