県は霧島市霧島田口で見つかった死んだ野生のイノシシが家畜伝染病の豚熱に感染している疑いがあると発表しました。 (塩田康一知事)「検査で陽性と判定されれば、本県初となる野生イノシシの豚熱感染となる」 鹿児島県によりますと、霧島市霧島田口でおととい17日死んだ野生のイノシシ1匹が見つかりました。 県がきのう18日、ウイルス遺伝子検査をした結果、豚熱に感染している疑いがあり、きょう19日、国による確定検査が行わ