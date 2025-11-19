滑走路の延長が検討されている山形、庄内両空港について、県は将来ビジョンの策定に向け、有識者らによる検討会議を設置することを19日、明らかにしました。これは吉村知事が19日の定例会見で明らかにしました。県はインバウンドの拡大などに向け、山形空港と庄内空港の滑走路を現在の2000メートルから2500メートルに延長することなど機能強化を検討していて、去年は、商工・観光分野の関係者や学生などから幅広く意見