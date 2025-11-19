『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』（公開中）の天元／ナレーション役を榊原良子（※榊＝ネ＋神）が演じていることが発表された。【写真】天元役を演じる榊原良子のコメント全文天元は、不死の術式を持ち、都立呪術高専最下層「薨星宮 本殿」にいる国内結界の要となる存在。演じるにあたり、天元を「『老獪』な部分をも併せ持つ人物」と分析した榊原は、「500年以上『死』とは無縁であること