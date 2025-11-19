19日の山形県内は冬型の気圧配置となった影響で山沿いを中心に雪が降り、西川町の大井沢では、35センチの積雪を観測しました。山形地方気象台によりますと、19日の県内は冬型の気圧配置の影響で、各地で雪や雨が降りました。19日朝の最低気温は西川町大井沢で氷点下4度ちょうど。山形市が氷点下0.8度、新庄が氷点下0.2度、米沢市が0.7度などとなりました。こうした中、西川町大井沢では、一晩で30センチを超える積雪を観測し、朝か