お笑い芸人エハラマサヒロ（43）が19日までにThreadsを更新。テレビ出演などのギャラ事情についてつづった。エハラは自身に向けられる批判や揶揄（やゆ）などのコメントについて「『テレビで見ないね』とかを芸人への攻撃で使いたがる人多いんだけど」と触れつつ、「テレビばっかりやってたらホンマに収入が今の4分の1とかになってまうのよ…」と切り出した。続けて「でもお金のことわかってない人はテレビ＝売れてる＝お金貰える