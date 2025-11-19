[11.18 U-17W杯決勝T2回戦 北朝鮮 1-1(PK4-5) 日本 ドーハ]U-17ワールドカップに臨んでいるU-17日本代表のキャプテンは、アメリカ育ちのGK村松秀司(ロサンゼルスFC)が務めている。頼りがいのある兄貴肌であり、アメリカを代表する名門・コーネル大学の受験に備えて勉強も欠かさない頭脳派でもある17歳は、ラウンド16のU-17北朝鮮代表戦でも無類の存在感を放った。前半に与えたPKを見事にストップしたほか、安定感のあるセー