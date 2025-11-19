日本バスケットボール協会（JBA）は11月19日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window1の男子日本代表（FIBAランキング22位）チームスタッフ変更を発表した。 17日に直前合宿を開始。勝久ジェフリーアシスタントコーチ（川崎ブレイブサンダース）、磯野眞テクニカルスタッフ（長崎ヴェルカ）が不参加となり、コーリー・ゲインズサポ&#125