ファッションEC「ZOZOTOWN」を運営するZOZOは11月18日、高性能コンパクトキーボード「Happy Hacking Keyboard（HHKB）」とコラボレーションした限定アイテムの受注販売を開始した。受注販売期間は12月5日 11:59まで。HHKBとZOZOTOWNのコラボアイテムを受注販売今回のコラボレーションは、2024年に実施した「GitHub × ZOZOTOWN」コラボ企画に続く、ITカルチャーとファッションの融合をテーマにしたシリーズ第2弾となる。プログラマ