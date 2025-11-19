Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈは反発している。１９日午前１１時ごろ、インドアゴルフスクールを運営するステップゴルフ（東京都渋谷区）と協業を始めると発表した。ステップゴルフの全国の店舗にフォトシンスが展開する「Ａｋｅｒｕｎ入退室管理システム」を導入するとしており、サービスの利用拡大を好感した買いが入っている。両社によると、ステップゴルフの店舗は１３７店舗に上り、２０３５年までに２０００店舗のオ&#