ブルックリン・ネッツ vs ボストン・セルティックス日付：2025年11月19日（水）開催地：バークレイズ・センター（Brooklyn）最終スコア：ブルックリン・ネッツ 99 - 113 ボストン・セルティックス NBAのブルックリン・ネッツ対ボストン・セルティックスがバークレイズ・センター（Brooklyn）で行われた。 第1クォーターは両チーム譲らず29-29で終了する。第2クォータ&#12