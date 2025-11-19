ＭＲＴが大幅高で３日ぶりに反発している。１８日の取引終了後、自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を１３万株（自己株式を除く発行済み株数の２．２７％）、または１億１０００万円としており、取得期間は１１月１９日から来年５月１４日まで。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行、資本効率の向上及び株主還元を図ることが目的としている。 出所：MINKABU PRESS