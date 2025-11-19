テレ東では10月8日(水)から、ドラマNEXT「推しが上司になりまして フルスロットル」（毎週水曜深夜24時30分～）を放送中です。 2023年10月に放送され「全オタクの夢だ、最⾼」「キュンキュンが⽌まらない」など、⼥性を中⼼に多くの共感を集めたドラマ「推しが上司になりまして」。主演に鈴木愛理、上司となる推しに八木勇征(FANTASTICS)を迎え、原作の「推しが突然上司になるラブコメ」