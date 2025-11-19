◇FIFA U-17ワールドカップ(カタール、3日〜27日)サッカーFIFA U-17ワールドカップのノックアウトステージが始まり、日本時間19日にはベスト16に駒を進めたチーム同士による戦い8試合が各地で行われました。グループBを首位通過した日本は、北朝鮮と対戦。前半6分にFWマギージェラニー 蓮選手がヘディングシュートを決め先制しますが、後半22分に北朝鮮に追いつかれます。その後は一進一退の攻防が続き、大会規定により延長戦を行