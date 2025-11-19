株式会社焦点工房は11月19日（水）、銘匠光学 TTArtisanの交換レンズ「AF 23mm f/1.8 APS-C」のニコンZマウント用を発売した。希望小売価格は2万9,000円。 APS-Cフォーマットのイメージセンサーに対応するAF単焦点レンズ。焦点距離は35mm判換算で35mm相当。ソニーE用と富士フイルムX用が発売済み。 AF駆動はステッピングモーター。スムーズで静粛なフォーカシングを可能