氷川きよしの新曲「BE THE LIGHT」のミュージックビデオが公開された。11月19日に発売となった最新アルバム『KIINA.』のリード楽曲だ。アルバム『KIINA.』は、現在の氷川きよしが「現在（いま）表現したい事」の幅を、そのままパッケージしたもので、ジャンルの境界を超えるサウンドとメッセージ性が様々な楽曲に宿っている。「BE THE LIGHT」に関して氷川きよしは「周りとうまく付き合えなかったり、人知れず苦悩している人たちの