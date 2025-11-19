アトランタ・ホークス vs デトロイト・ピストンズ日付：2025年11月19日（水）開催地：ステイトファーム・アリーナ（Atlanta）最終スコア：アトランタ・ホークス 112 - 120 デトロイト・ピストンズ NBAのアトランタ・ホークス対デトロイト・ピストンズがステイトファーム・アリーナ（Atlanta）で行われた。 第1クォーターはデトロイト・ピストンズがリードし30-