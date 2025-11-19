五十嵐ハルのニューシングル「結晶」がリリースされた。元警察官という異色の経歴を持つシンガーソングライターの五十嵐ハルは、生活の中で感じる憂鬱や違和感をまっすぐに吐き出すような楽曲スタイルが特徴で、日々の不安や社会への本音を代弁するような作品を数多く発表しており、世代を問わず多くの共感を集めてきたミュージシャンだ。「結晶」は、11月13日に開催され満員御礼で迎えた渋谷WWWでの1st LIVE＜NO TITLE＞にて初披