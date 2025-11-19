ももいろクローバーＺの佐々木彩夏（２９）が１９日、都内で行われた「たまごっち３０周年発表会」に出席した。１９９６年に誕生した「たまごっち」は今年７月で国内外累計出荷数１億個を突破し、来年には３０周年も迎える。グッズを身につけた衣装で登壇した佐々木はキービジュアルなどを眺め、「わくわくしますよね。いろんなキャラクターがちりばめられていて当時を思い出します」と語った。特に平成ではブームとなった。