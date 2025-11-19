五島で撮影したオリジナル作品を楽しむ「うみかぜ映画祭」が開催されました。 （出品作） 「ロボットはずっと私を見守ってくれました」 AIが登場する作品に家族愛を描いたものも。 SNSを通して募集し、「五島市内で撮影した20分以内のオリジナル作品」、11本が上映されました。 五島市で初めて開催された「うみかぜ映画祭」。 地域おこし協力隊の川口 海渡さんが企画しました。 （地域おこし