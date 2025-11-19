女優の柏木由紀子が19日までに自身のインスタグラムを更新し、チェック柄のジャケットを取り入れた秋の洗練コーデを披露。その上品な佇まいに、ファンから称賛の声が寄せられている。【別カット】柏木由紀子、77歳とは思えない洗練コーデの全身ショット（ほか4枚）柏木は投稿で「チェックのジャケット。いつもとは違うシルエットに挑戦してみました」とコメント。続けて「新しいものに袖を通す小さな勇気は新しい毎日をフレッ