米大リーグ、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が１９日、都内で行われた「木下グループＣＭ第二弾制作発表会」に出席。来年の佐々木朗希投手について言及した。ロバーツ監督は「佐々木投手は来シーズンは先発を予定」と話し、登板間隔などについては「休暇を取りながら、週に１回の登板を予定。健康であってほしいし、力強さを維持してほしい」と話した。レギュラーシーズン終盤とポストシーズンでは救援での起用で、９試