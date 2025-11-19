海外での臓器移植を無許可であっせんしたとして、臓器移植法違反に問われたＮＰＯ法人「難病患者支援の会」（東京）理事長の菊池仁達（ひろみち）被告（６５）と法人としてのＮＰＯについて、最高裁第１小法廷（安浪亮介裁判長）は１７日付の決定で被告側の上告を棄却した。菊池被告を懲役８月の実刑、ＮＰＯを罰金１００万円とした１、２審判決が確定する。裁判官５人全員一致の意見。事件は１９９７年の臓器移植法施行以来、