きょう午後は、上空の強い寒気は抜けるので大雪の心配はなくなり、日本海側の雪や雨も次第にやむでしょう。太平洋側と西日本は引き続き、晴れて青空が広がりそうです。空気が乾燥し、東京では20％台まで湿度が下がりそうです。＜きょう19日（水）の各地の予想最高気温＞ 札幌： 4℃釧路： 5℃青森： 5℃盛岡： 6℃仙台：10℃新潟：11℃長野：10℃金沢：11℃名古