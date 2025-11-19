明治神宮大会高校の部は九州国際大付が初優勝野球の明治神宮大会（神宮）は19日、高校の部決勝で九州国際大付（九州）が11-1で神戸国際大付（近畿）を破り、初優勝を飾った。この結果、来春センバツの「神宮大会枠」が九州地区に割り振られた。九州地区の一般選考枠は「4」。秋の九州大会上位4校、優勝の九州国際大付（福岡1位）、準優勝の長崎日大（長崎1位）、4強の神村学園（鹿児島1位）と熊本工（熊本1位）が順当に選出さ