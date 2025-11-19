米大リーグ、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が１９日、都内で行われた「木下グループＣＭ第二弾制作発表会」に出席。来年３月に開催されるＷＢＣへの出場可否が注目されている、大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手について言及した。ロバーツ監督は「私が決めることではなく、彼らが決めること。今季長いシーズンだったので、出場するとなったら全力でサポートしていきたい。投手は負担になるが、日本のために彼