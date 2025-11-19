GENERATIONSの片寄涼太さんが、ヴィラフォンテーヌ プレミア 羽田空港内「ELLE SPA」開業プレスイベントに登場しました。「ELLE SPA」は、フランス発のラグジュアリースパ施設です。 【写真を見る】【 GENERATIONS 片寄涼太 】サウナ好きの白濱亜嵐は「よだれ垂らして飛んでくる」スパ施設イベントでメンバーをイジる片寄さんは、“羽田空港は本当に何度も来させていただいて、まあいろんなところに飛んで行ってます。めちゃ