神戸国際大付に大勝スーパー1年生・岩見が好投＆ドラフト候補・牟禮が3打点野球の明治神宮大会（神宮）は19日、高校の部決勝で九州国際大付（九州）が神戸国際大付（近畿）を11-1で破り、初優勝を飾った。投打で圧倒し、秋の日本一に駆け上がった。初回、1死二塁から3番・吉田秀成（1年）のライト前タイムリーで先制。さらに相手のミスで2点が転がり込み、幸先良く3点を先取し主導権を握った。決勝のマウンドを託された二