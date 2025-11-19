台風被害の八丈島を「食」で元気にします。10月、台風22号と23号が相次いで直撃した東京・八丈島。被災から1カ月以上が経ちましたが、今でも大きな爪痕が残っています。その八丈島の復興を「食」で応援するイベント「八丈島エールフェスタ」が12月14日に東京・墨田区で開催されることが決まりました。墨田区と八丈島は、これまでも音楽フェスを行うなどの縁があり、会場では墨田区内の飲食店が八丈島の食材を使った料理を販売。売