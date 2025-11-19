【モデルプレス＝2025/11/19】「ミス成蹊コンテスト2025」エントリーNo.3の朽木華（くちき・はな）さんのインタビュー。【写真】「ミス成蹊」美女揃いのファイナリスト◆朽木華（くちき・はな）さんプロフィール学部／学年：経営学部／3年出身地：静岡県誕生日：2月25日趣味：ドライブ、カフェ巡り特技：バドミントン、ダンス好きな食べ物：お寿司好きな言葉（座右の銘）：初心を忘れない最近ハマっていること：お散歩◆「ミス成蹊