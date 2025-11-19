阪神・小野寺暖外野手が１９日、兵庫・西宮市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸１５００万円の現状維持でサインした（金額は推定）。今季は１９試合に出場にとどまり、打率２割４分１厘。「４か月ファームにいた。今までこんな長い間いたことなかったので、１番悔しいシーズンだった」と振り返った。ＣＳ最終Ｓではタイムリーを放ち「あの歓声はそういった試合でしか味わえない。春のキャンプからアピールしていきた