第５６回明治神宮野球大会は１９日、高校の部の決勝が行われ、九州国際大付（九州）が神戸国際大付（近畿）に大勝。初優勝に輝き、秋の高校日本一を手中に収めた。この結果、九州には来春センバツ高校野球大会の一般選考枠「４」に加え、「神宮大会枠」としてプラス１校が加わることになった。九州大会の一般選考枠は４強入りした九州国際大付、長崎日大、神村学園、熊本工の選出が決定的。いずれも県の１位校となる。８強には