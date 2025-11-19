阪神・高寺望夢内野手が１９日、兵庫・西宮市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸６５０万円から１３５０万アップの２０００万円でサインした（金額は推定）。高卒５年目の今季は開幕１軍をつかむと、５月１３日のＤｅＮＡ戦（新潟）でプロ初本塁打をマーク。６７試合に出場し、打率２割３分１厘、２本塁打、７打点だった。「１軍にはいれたんですけど、成績で見たらやっぱり悔しい。来年頑張らなきゃいけない」。オフ