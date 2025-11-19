阪神・中川勇斗捕手が１９日、兵庫・西宮の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸５４０万円から４６０万アップの１０００万円でサインした（金額は推定）。今季はプロ初本塁打をマークするなど、２５試合に出場し打率２割６分８厘、２本塁打、２打点。捕手登録ながら外野で出場し「あんまり自分では想像していなかった」と振り返った１年。オフは２年連続でＤｅＮＡ・牧と自主トレ予定で「ずっと１軍で勝負できるような選