モデルで女優の松島花が母とディズニーランドを満喫した様子を披露し、反響を呼んでいる。１９日までにインスタグラムで「思い出に残したいので写真もアップさせてください母とのディズニーは２年ぶりでした」と書き始め、母との親子ショットをアップ。カチューシャをつけてディズニーランドを楽しむ様子の写真複数枚を添え、「クリスマスイベントが始まったばかりなので混雑覚悟で向かったのですが、思っていたより色々乗