『SPA！デジタル写真集HARUKA「濃密なデュエット」』（発売中）より、誌面カットが公開された。 『SPA！デジタル写真集HARUKA「濃密なデュエット」』 『SPA！デジタル写真集HARUKA「濃密なデュエット」』 HARUKAは、1996年、大阪府生まれ。2018年9月にCYBERJAPAN DANCERSに加入し、中心メンバーとして活躍。“バズーカ”と評されるFカップ美バストでファンを魅了している。最新情報は公式X（@cjd_haruka）やインスタ