タレントの中川翔子が19日、自身のXを更新。9月に誕生した双子の次男の近影を公開し、横顔が「ソックリですね」と話題になっている。【写真】「私そっくり」中川翔子も驚く双子・次男の横顔中川は「弟くん横顔、私そっくり耳もかな！不思議不思議」とコメントし、大きな瞳が印象的な次男を紹介。じっと何かを見つめた横顔からは、どこか中川の面影が感じられる写真となっていた。この投稿に、ファンからは「それはつまり…