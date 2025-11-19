株式会社トゥービーソフトジャパン（東京都千代田区）とFixel株式会社（東京都江東区）は、業務システム開発における課題解決を目指す無料オンラインセミナー「業務システム開発の『速度』と『品質』の両立 〜UXデザインプロセス × NEXACROで実現する、使いやすいシステムの高速構築術〜」を、2025年12月4日（木）に共催します。UI/UXデザインの専門知見とローコード開発ツールを掛け合わせ、スピードと使いやすさを兼ね備えたシ