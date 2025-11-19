フレッシュネス（横浜市西区）のハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」が、京都の伝統野菜・九条ネギと同発祥の西京味噌を使った「九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー」を11月26日から期間限定で発売。2025年5月からグランドメニューとして仲間入りした「黒毛和牛バーガー」シリーズがもととなった期間限定商品が販売されるのは、今回が初めてです。【写真】国産和牛バーガー＆黒毛和牛チーズバーガーもおいしそう