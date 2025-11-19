◇明治神宮大会高校の部決勝九州国際大付11−1神戸国際大付（2025年11月19日神宮）高校の部決勝戦が行われ、神戸国際大付（兵庫）は九州国際大付（福岡）に1−11で敗れ、悲願の初優勝はならなかった。決勝まで豪打で勝ち進んだが、この日は九州国際大付の先発左腕・岩見に手を焼いた。初回の1点から追加点を奪えず、力尽きた。神戸国際大付の先発・宮田は3四球など制球が定まらず、初回2死で降板。継投策で糸口を探し