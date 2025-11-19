互換インクカートリッジでシェアNo.1を誇る株式会社エコリカ（大阪市中央区）は、誰でも応募可能な「年賀状お年玉キャンペーン」を2025年11月20日（木）より開始します。総額100万円分のデジタルギフトや、ユニークなオリジナルグッズが抽選で当たる、新年の始まりを彩る太っ腹な企画です。 エコリカ「年賀状お年玉キャンペーン」  応募期間：2025年11月20日（木）〜2026年1月12日（月）当日消印有効応募方法：年賀