カー用品ブランド「MAXWIN」は、強力マグネット式で簡単に脱着できる「ドアハンドルプロテクター（K-DHP01/02）」の販売を開始しました。ドア開閉時の爪傷を防止しながら、接着剤を使わずに装着できるため、愛車の塗装面を傷めない画期的なアイテムです。 MAXWIN「マグネット式ドアハンドルプロテクター」 販売ショップ：Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング内容量：4枚入りカラー：カーボンブラック、カーボン