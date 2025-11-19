RSウイルス感染症のワクチンについて議論する厚労省の専門部会＝19日午前、東京・霞が関厚生労働省の専門部会は19日、せき、発熱などの風邪症状や肺炎の原因となるRSウイルス感染症で新生児や乳児の重症化を予防するため、妊婦を対象にしたワクチンの定期接種を来年4月から始める方針を了承した。妊婦に接種し、生まれた子どもに効果が出る「母子免疫ワクチン」の定期接種化は初めて。妊娠28〜36週の女性に1回注射することで、