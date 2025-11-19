〈「ベッドの利用は？」小川晶・前橋市長「ラブホ釈明集会」で何を語った？「出直し選で勝負を」「走り続けて」続投に賛否も〉から続く前橋市内のホールで11月14日と15日に開かれた小川晶・前橋市長（42）による「公開対話集会」。「週刊文春」でもその様子を報じたが、約200人ずつの市民が彼女の“ラブホテル密会”について議論を繰り広げる異様な集会だった。【画像】浴衣姿も披露していた小川市長だが、この集会には更な