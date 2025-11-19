【新華社北京11月19日】日本の高市早苗首相がこのほど国会で行った台湾に関する誤った答弁は法理と歴史を顧みず、一連の言動は地域の安定を脅かし、日本自身にも災いをもたらしており、国内のネットユーザーの懸念と強烈な非難を招いている。日本の各主要ウェブサイトでは大量のユーザーが批判の投稿をし、多くの人が「首相の発言は明らかに地域の緊張関係を激化させている。日本は台湾問題で政治的利益を図るではなく、優先的