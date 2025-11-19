下高井郡野沢温泉村では、18日夜から19日朝にかけて今シーズンはじめての雪が降り村の人は雪かきに追われていました。紅葉と雪のコントラストが映えた19日朝の野沢温泉村。18日夜から19日朝にかけて今シーズンはじめての雪が降り、午前10時現在の積雪は「11センチ」となっています。村の人が朝から雪かきに追われる姿も見られました。村民「まだ冬の準備ができていないので慌てて準備しなくちゃなと」県内は、上空に寒