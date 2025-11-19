埼玉県毛呂山町の山林に建物の解体ゴミ2.3トンを不法投棄したとしてトルコ国籍の男が逮捕されました。警察によりますと、トルコ国籍で解体工のエディキリ・クルサット容疑者は今年5月、毛呂山町の山林2か所に木くずなど建物の解体ゴミあわせて2.3トンを不法投棄した疑いがもたれています。エディキリ容疑者は仲間とともに住宅などの解体をした後、解体ゴミを1か所に集め、数台のダンプカーで運んだとみられています。調べに対し容