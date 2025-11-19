協議を終えた日本外務省の金井正彰アジア大洋州局長（左）と中国外務省の劉勁松アジア局長（右）＝11月18日、北京（写真：共同通信社）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]「安心して怒れるニュース」に仕立てられた「存立危機事態」関連報道一年365日、中国のニュースをフォローしている「中国ウォッチャー」として言わせてもらうが、11月18日夜の状況には腰を抜かした。「百度」（バイドゥ）のニュース検索で、PV（閲覧）