19日朝、潟上市の民家の敷地内でクマが目撃されました。近くには羽城中学校があり、警察が注意を呼びかけています。五城目警察署の調べによりますと、19日午前7時40分ごろ、潟上市昭和豊川竜毛字開沢の80代の男性が、自宅の中から敷地内にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約80センチです。羽城中学校まで約200メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。